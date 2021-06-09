شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكفي غسل ما أصابه القذر من الثياب أم يجب غسل جميع الثوب؟ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، طريقة تطهير الثياب حال ملامسته للنجاسة.

جاء ذلك في رد من الشيخ المصلح على سؤال “في تطهير الثياب هل يكفي غسل ما أصابه القذر أم يجب غسل جميع الثوب؟”.

وقال الشيخ خالد المصلح: “يكفي غسل ما أصاب الثوب من القذر أو النجاسة دون أن يستوعب جميع الثوب بالغسل”.