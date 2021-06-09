شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس بمشيئة الله، أن تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقع المركز، أن تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة نجران برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً، فتسجل مكة المكرمة 47 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.
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