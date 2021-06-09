السودان: نحصل على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد في يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم- سبوتنيك. وقال جبريل، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن " السودان يحصل على 2.5 مليار دولار دعما لاقتصاده من صندوق النقد الدولي".

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وأضاف جبريل، أن "قرار تحرير أسعار الوقود (البنزين والغاز) وهي سلع أساسية للمواطن لكن دعمها يعتبر سياسية خاطئة للاقتصاد".

ولفت جبريل، أنه" تم إرجاء تحرير أسعار غاز الطعام وقمح"، مشيرا إلى أن" الحكومة ستدعم الأسر الفقيرة عبر برامج ثمرات مستهدفه 80 من العوائل السودانية".

وكانت وزارة المالية السودانية أعلنت في بيان أمس الثلاثاء تحرير أسعار البنزين والديزل بالكامل.

وتطبق الحكومة السودانية إصلاحات صارمة تحت إشراف صندوق النقد الدولي على أمل إنعاش اقتصاده والحصول على إعفاء من الديون واجتذاب التمويل.

لكن الإصلاحات مؤلمة حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 363 في المئة في أبريل/ نيسان. ويقول مسؤولون سودانيون وصندوق النقد الدولي إن الإصلاحات، التي شملت خفضا حادا لقيمة العملة، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين.