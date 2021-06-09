مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير دورية للشرطة العسكرية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: :"خلال تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة الحسكة السورية بتاريخ 9 يونيو 2021 تعرضت إحدى المدرعات لتفجير بعبوة ناسفة لم تعرف طبيعتها".

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وأشار البيان إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى المدرعات ما أسفر عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفى.

وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، العميد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، أن عبوة ناسفة انفجرت في مسار تحرك دورية شرطة عسكرية روسية في سوريا.

وأضاف غرينكيفيتش، أن "الانفجار أسفر عن أضرار مادية خفيفة لأحدى المدرعات".

وأوضح أنه "خلال تسيير دورية مشتركة مع الجهات الأمنية السورية في مسار إزرع - سهوة القمح في محافظة درعا، جنوبي سوريا، حدث انفجار لعبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة المسيفرة".

وأكد القائد العسكري أن "مركبة من طراز "تيغر" المدرعة التابعة للشرطة العسكرية الروسية تعرضت لأضرار مادية خفيفة وبقت قادرة على الحركة، ولم يتعرض أي أحد من العسكريين الروس لإصابة".

وتابع أن "جميع الآليات والعسكريين الروس عادوا بسلام إلى نقطة تمركزهم".

وأشار إلى أن قيادة القوات الروسية في سوريا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السورية فتحت تحقيقا في الحادث".