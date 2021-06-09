شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«النقل» يكشف مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عدد مدير الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة العامة للنقل صالح إبراهيم الزويد مزايا، العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.

وأوضح “الزويد” أن العقد الإلكتروني يضمن حوكمة عمليات التأجير، ما يساعد في القضاء على الممارسات الخاطئة وغير المشروعة في قطاع تأجير السيارات.

وأضاف أنه مع العقد الموحد ستلغى الاجتهادات الشخصية لمكاتب ومنشآت التأجير وستوحد متطلبات التأجير لتكون واضحة ومعروفة للجميع، وأفاد بأنه في حال عدم الالتزام بالقرار من شركات التأجير فإنه سيتم إيقاع العقوبة المقررة نظاماً على المنشآت المخالفة، وفقاً لـ«عكاظ».

يشار إلى أن الهيئة العامة للنقل حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في تاريخ 15 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.