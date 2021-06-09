شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قائد مركبة يعكس اتجاه الطريق بطريقة غير متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام قائد مركبة بعكس اتجاه الطريق بطريقة غريبة، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وظهر خلال المقطع، قائد مركبة يقف في إحدى الإشارات، وبعد فتح الإشارة، انطلق ليترك مساره ويدخل في المسار المخالف.

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة الآخرين للخطر، كما طالبوا الجهات الرسمية باتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات.

في سياق متصل، تنصح الإدارة العامة للمرور، باتباع تعليمات المرور للوقاية والحد من الحوادث المرورية.