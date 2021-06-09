وثائق تكشف عن توقعات بجمع "أرامكو" لمليارات الدولارات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "العربية" السعودية إنه من المتوقع، بحسب الوثيقة أن تجمع "أرامكو" 55 مليار دولار، في صكوك على 3 شرائح.

ولكن صحيفة "سبق" السعودية، قالت إن الوثيقة تظهر توقعات أن تجمع الصكوك 33 مليار دولار، فيما قالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تجمع الصكوك 6 مليارات دولار.

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وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك بأن السعر الاسترشادي للصكوك تقلص إلى حوالي 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل ثلاث سنوات، ونحو 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل خمس سنوات، وحوالي 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة لأجل عشر سنوات، وجميع الشرائح بزيادة أو نقصان 5 نقاط أساس.

وتجاوزت الطلبات على العملية، التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم، 55 مليار دولار.

كان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات الثلاث سنوات، ونحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأوراق الخمس سنوات، ونحو 160 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات.

وبدأت "أرامكو" تسويق أول إصدار الصكوك المقومة بالدولار، حيث ستطرح الشركة صكوكا على 3 شرائح بآجال 3، و5، و10 سنوات، وفقاً لما ذكره مصدر مطَّلع على الأمر لوكالة "بلومبرغ"، طلب عدم الكشف عن هويته.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية، بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك، نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والذي اُستخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

وقال مصدر لرويترز إنه من المتوقع أن تجمع شركة أرامكو ما يصل إلى 5 مليارات من الصفقة التي يُتوقع إغلاقها اليوم ويشارك بها 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورغان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي.