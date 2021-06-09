شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة شرق منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة. ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار على قريتي الزيمة و اليمانية الواقعتان شرق منطقة مكة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض).

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