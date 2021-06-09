وكالة "ناسا" تعلن اكتشاف كوكب يشبه الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اكتشاف كوكب وصفته بالـ"غريب"، يشبه الأرض وله غلاف جوي.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن باحثين من مختبر تابع لناسا وجامعة نيومكسيكو، اكتشفوا كوكبًا خارج المجموعة الشمسية أطلقوا عليه اسم (TOI-1231 b) يدور حول نجم قزم معروف باسم القزم الأحمر.

وأوضح العلماء أن الكوكب المكتشف حديثا هو بحجم كوكب نبتون، ويتم دورته حول نجمه كل 24 يومًا، حيث أنه أقرب بـ8 مرات إلى نجمه من المسافة بين الأرض والشمس، ولكن درجة حرارته تقترب إلى حد كبير من درجة حرارة الأرض، بسبب ضعف قوة نجم القزم الأحمر الذي يدور حوله الكوكب.

وتبين للعلماء أن حرارة الغلاف الجوي للكوكب تبلغ حوالي 330 كلفن أو 140 درجة فهرنهايت، ما يعني أن الكوكب (TOI-1231b) أحد أروع الكواكب الخارجية الصغيرة التي يمكن دراسة غلافها الجوي حتى الآن، كما رجح العلماء وجود سحب في غلافه الجوي، ما يعني احتمال وجود ماء على سطح الكوكب.

من جانبها، صرحت جينيفر بيرت، إحدى باحثات "ناسا"، والأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نيو مكسيكو: "ستتيح لنا الملاحظات المستقبلية لهذا الكوكب الجديد تحديد مدى إمكانية تكوين السحب المائية حوله".