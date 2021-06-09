شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن سرق 100 ألف ريال من مؤسسة تجارية بالطائف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، القبض على مواطن من أرباب السوابق تورط بسرقة مبلغ 100 ألف ريال من إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، عبر فيديو بثه حساب سناب الداخلية، إن المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تحديد هوية المتورط وضبطه وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.

وأوضحت أنه اعترف بما نسب إليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.