شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تحذر من تصرُّف يُعرض صاحبه للاحتيال والاستغلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من التجاوب مع دعوة البعض لتسهيل المعاملات بالمؤسسة. وقالت التأمينات في منشور توعوي تحت شعار “بياناتك مسئوليتك” عبر حسابها على تويتر: “تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية”. وأضافت: “لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية فقد تتعرض للاحتيال والاستغلال”.

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