الصين تقر منح لقاح "كورونا" للأطفال عند سن الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

منحت الصين الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" لفيروس "كورونا" بين الأطفال من سن ثلاثة أعوام وحتى 17 عامًا.

وقال المدير التنفيذي لشركة الأدوية الصينية "يين ويدونغ"، إن "سينوفاك" أنهت المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية بمشاركة مئات المتطوعين، وأثبتت التجارب أن اللقاح آمن وفعال تجاه تلك الفئة العمرية، بحسب"جلوبال تايمز".

وتعد الصين بتلك الخطوة هي أول دولة في العالم تقر استخدام اللقاح بين تلك الفئة العمرية (ثلاث سنوات).

وأكد خبراء اللقاح لدى الصين أن منحه للأطفال أعلى من ثلاث سنوات هي خطوة مهمة للوصول إلى مناعة القطيع، لكنها أيضًا تنوي استخدام تلك اللقاحات بحذر بين تلك الفئة العمرية، مثل منح الأولوية للأطفال في المناطق الأكثر عرضة للفيروس.

وأكد نائب مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البلاد تهدف لتطعيم ما لا يقل عن 70% من السكان بحلول نهاية العام الجاري.