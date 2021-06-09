اختطاف فتاة أردنية في ليبيا.... وخارجية المملكة توضح الملابسات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن "مركز العمليات (في الوزارة) على تواصل مستمر مع السلطات الليبية من خلال السفارة الليبية في عمّان".

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وأضاف أن السفارة أكدت أن "السلطات الليبية قامت فور تلقيها معلومات عن الحادثة باتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة"، بحسب موقع قناة "المملكة".

مشيرا إلى أنه "تم وضع الفتاة في مكان آمن، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في السلطات الليبية للوقوف على حيثيات القضية، ولتقديم الإسناد والدعم والمساعدة اللازمة للمواطنة الأردنية".

مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخارجية تتواصل "مع ذويها في المملكة لوضعهم بصورة المستجدات".

وشدد الفايز على أن أولوية الوزارة الآن هي أن تكون المواطنة بأمان وحرية وسلامة، وأن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأردنية إلى أن "المعلومات ما زالت أولية، والتحقيقات جارية للوقوف على حيثيات ما جرى".