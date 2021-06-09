قطر: مصر حافظت على أهميتها رغم "الخلافات البسيطة" ونتمنى زيارة السيسي قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال السفير القطري في حوار خاص لوكالة "سبوتنيك": "كانت قطر تمتلك علاقات مميزة مع مصر. مصر دولة كبيرة ودولة شقيقة ولها وجودها وهي مهمة جدا لدولة قطر وللعالم العربي".

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وأردف بالقول: "رغم الخلافات البسيطة التي حدثت، فالعلاقات بيننا وبين مصر حافظت على أهميتها الكبيرة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر مهمة جدا، ونتمنى أن تكون في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله، ونرحب بزيارة فخامته إلى قطر".

وأضاف الشيخ آل ثاني أن قطر تهمها العلاقات القومية مع الدول العربية وهي عضو في جامعة الدول العربية، ومهما كان هناك بعض الخلاف السياسي فهذا لا يمنع من تجاوزه وتحقيق التقارب السياسي كذلك.

وتابع:

مصر دولة رائدة ودولة عربية كبيرة ولها علاقات قوية سابقة مع قطر، ولكن الخلافات السياسية كانت فقط في وجهات النظر، ولكن الحمد لله رب العالمين عادت العلاقات كما كانت سابقا.

وختم بالقول: "الشعب المصري شعب شقيق، وصاحب السمو الأمير تميم له رؤية كبيرة جدا، رؤية تصب في مصلحة التلاحم العربي والقوة العربية والتلاحم الوطني، وقطر دولة ذات سيادة وصاحب السمو له نظرة عميقة في مسألة توطيد العلاقات مع الدول العربية بما في ذلك مصر التي هي دولة عزيزة علينا".