السفير القطري لدى روسيا ينفي صحة التقارير حول سبب عدم حضور أمير قطر إلى منتدى بطرسبورغ

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو سبوتنيك. وقال السفير القطري في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك": " بخصوص هذا الأمر كنت أتمنى لو أن وسائل الأعلام هذه كانت حاضرة في منتدى بطرسبورغ لتشاهد المشاركة، و بالنسبة لزيارة سمو أمير دولة قطر فجائحة كورونا لا زالت موجودة ولم تختف، ولذلك لسلامة الرؤساء في هذا المنتدى وسلامة سمو الأمير تم تغيير شكل المشاركة إلى مشاركة مرئية (عبر الفيديو) وهذا الأمر كذلك كان ساريا ليس فقط بالنسبة للأمير، إنما المستشار النمساوي والرئيس الأرجنتيني والرئيس البرازيلي كلهم شاركوا بالفيديو عن بعد".

وأضاف آل ثاني: "وهذه الأخبار عن سبب عدم الحضور غير صحيحة، وكذلك الخبر حول خفض عدد الوفد القطري هو خبر غير صحيح فالعدد كان كبير جدا، وسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كان على رأس الوفد وممثلا لسمو الأمير ولم يتغير شيء".

وتابع السفير القطري في موسكو بالقول: "وأود التأكيد على أن الرئيس فلاديمير بوتين له علاقات شخصية جيدة جدا مع سمو الأمير تميم، وتهنئة الرئيس بوتين لسمو الأمير بمناسبة عيد ميلاده وخروجه عن البرتوكول المتعاهد دليل على متانة هذه العلاقات الشخصية، وهي بالفعل علاقات قوية وتقود مجمل التعاون الثنائي بين البلدين".