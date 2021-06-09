سفير قطر في روسيا: الدوحة وموسكو تناقشان توريد "إس 400"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال السفير القطري في حوار خاص لوكالة "سبوتنيك":
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وأضاف السفير القطري: "العلاقات العسكرية مهمة جدا ولنا علاقات مميزة مع وزارة الدفاع الروسية. وقد وقّع البلدان اتفاقية التعاون العسكري التقني عام 2018 في الدوحة. أما بالنسبة لاتفاقية صواريخ الدفاع الجوية "إس 400" فلا جديد في هذا الموضوع ولا زال هذا الموضوع مطروح، ولكن لا نتائج في الوقت الراهن".
من ناحية ثانية أكد السفير القطري: "ولنا علاقات مميزة مع الجانب الروسي في التجارة والاقتصاد والثقافة وكذلك في المجال العسكري، وليس فقط مع موسكو وإنما مع أقاليمها أيضا، وكما تعلم هناك قمة قازان والتي ستعقد نهاية يونيو وهي قمة اقتصادية كبيرة، وهناك دعوة من الرئيس التتارستاني لدولة قطر، وإن شاء الله سأكون من الحاضرين في هذه القمة".