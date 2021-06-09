“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيراً خطورته عالية جداً بخصوص تحديثات Adobe

الكويت - هبة التوبجي - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Adobe؛ لمعالجة عددٍ من الثغرات في عددٍ من المنتجات.

تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ جداً، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Adobe أصدرت تحديثات للنسخ المتأثرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، حجب الخدمة (DoS)، وتجاوز آلية حماية.