صُنع في المملكة.. تدشين أول جهاز تنفس صناعي بمواصفات عالمية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دشنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أول جهاز للتنفس الصناعي، تمت صناعته بالمملكة وبمواصفات عالمية. جاء ذلك في سياق جهود منطومة الصناعة والثروة المعدنية، لتوطين الصناعات الطبية والنهوض بصناعات المملكة إلي مستويات جديدة، عبر مبادرات مختلفة لدعم القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة.

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