شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بـ«الشورى» لنقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناقش مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1441/ 1442هـ .

واقترحت عضو الشورى سامية بخاري، نقل أماكن فحص تصاريح العمرة إلى مواقف الحافلات، تقليلاً للمخالطة الناتجة من تكرار الصعود والنزول للحافلة، والعمل على تعميم تغطية التأمين الطبي ليشمل المعتمرين والحجاج.

فيما أشاد عضو الشورى عبدالله آل طامي بالدور الهام الذي قامت وتقوم به وزارة الحج في موسم العمرة، متسائلًا عن دور القطاع الخاص ومدى مشاركته في بعض أعمال الوزارة الرئيسية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ولاحظ عضو الشورى تركي العنزي، وجود حاجة ماسة إلى الانتقال للتقنيات الناشئة في إطار تقنيات الثورة الرقمية الحديثة مثل تقنيات معالجة البيانات الضخمة والطباعة ذات ثلاثية الابعاد والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتي يمكن استخدامها في إدارة الحشود.

ودعا عضو الشورى منصور التركي وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم التفويج بالإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة، مؤكدًا أهمية إنشاء أكاديمية للتدريب على المهن المختلفة التي تتطلبها كافة الخدمات واعتبار الحصول على الشهادة شرط أساسي لمزاولة المهنة.