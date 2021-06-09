عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق وشيك لهاتف سامسونج الجديد Galaxy M32

الأربعاء 9 يونيو 2021

الخليج 365

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية لتصنيع الإلكترونيات على عدد من الهواتف الذكية في سلسلة جالاكسي إم، وفي هذا الإطار يمكن أن ينطلق قريبا هاتف سامسونج جالاكسي إم 32 (Galaxy M32).



وما يدعم هذا الاحتمال بخصوص هذا الطراز، ظهور صفحة دعم للهاتف على موقع سامسونج الهند بالإنترنت، والآن تم اعتماد الهاتف الذكي من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، ما يعني أن إطلاقه أصبح وشيكًا.

ويشير آخر تقرير صادر عن Mysmartprice، إلى أنه تم إدراج الهاتف الذكي على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية برقم الطراز SM-M325، وهو إصدار لا يدعم شبكات 5G.

بالإضافة إلى وجود شحن سريع بقدرة 15 وات، وذكر في هذا السياق، موقع Gizmochina، أنه تم الكشف عن بعض مواصفات الجهاز في أبريل، ومن ضمن ما كُشف عنه، أنه سيأتي بمعالج Helio G80 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ونظام تشغيل Android 11.

كما يذهب البعض إلى اعتبار هاتف M32 تكملة لـ Galaxy A32، إذ يحتوي الأخير على شاشة سوبر أموليد مقاس 6.4 بوصة؛ معدل التحديث – 90 هرتز، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا رباعية خلفية بدقة 64 + 8 + 5 + 5، بينما يحتوي A32 على المعالج نفسه، ولكن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة البطارية 5000 مللي أمبير.