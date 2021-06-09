الحوثي يشكك بجدية الولايات المتحدة إيقاف الدعم العسكري للتحالف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "من التعليمات المتبعة في بيع السلاح الأمريكي أن لا يتم استخدامه إلا بأذن منها".

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وأضاف، "فإذا توقف القصف بالطيران الأمريكي وغيرها من السلاح علمنا أن توجيه أمريكا نفذ ولن يبقى بعده إلا إعلان فك الحصار ووقف شامل للعدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)، وخروج للاحتلال (يقصد قوات التحالف)، وتعويض المتضررين للدخول في مرحلة جديدة".

ومساء الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض، أنه وجه بإيقاف دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الهجومية للتحالف ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، مؤكدا أن القوات الأمريكية تواصل تقديم المشورة العسكرية والتدريبية للتحالف وبدون دور قتالي.

وقال إن القوات الأمريكية في السعودية وعددها الإجمالي 2742 تهدف إلى حماية الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة من إيران أو الجماعات المدعومة منها، مشيرا إلى وجود عدد صغير من الأفراد العسكريين الأمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة وتنظيم الدولة في شبه الجزيرة العربية.

وفي 4 فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي بايدن وقف الدعم العسكري الأمريكي في الحرب باليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام، متعهدا في الوقت نفسه بالعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها.