شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضير» يوضح حكم الذهاب لمن يُسمون بـ«السادة» والتبرك بهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم من يذهب بأولاده إلى مَن يسمونهم السادة الذين يتصل نسبهم بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ ليمسحوا على أولادهم ويتبرَّك الأولاد بهم، فهل يجوز مثل هذا الاعتقاد.
وقال الشيخ الخضير إن التبرُّك والمسح والتحنيك هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لِما جعل الله فيه من البركة، ولذا لم يُحضر الصحابة أولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر –رضي الله عنهما- وهما خير الأمة بعد نبيها -عليه الصلاة والسلام-، ولا إلى عثمان ولا إلى علي ولا إلى فاطمة -رضي الله عنهم-، لم يحضروهم إليهم ليمسحوا عليهم أو يحنكوهم، فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
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