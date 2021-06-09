شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض» ينقذ شخصاً علق في أحد جسور المشاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فِرق الدفاع المدني بمدينة الرياض أمس الثلاثاء بلاغًا عن وجود شخص عالق في أحد جسور المشاة بمدينة الرياض.
وتفصيلاً، أوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تم التعامل مع الشخص بما يقتضيه الموقف، وإنقاذه.
وأكد أن الشخص بصحة جيدة – ولله الحمد -، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.
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