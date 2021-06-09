«حماية المستهلك» تحدد مُواصفات سلك «التوصيلة الكهربائية» المطابق للجودة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت جمعية حماية المستهلك مواصفات سلك التوصيلة الكهربائية المطابق لعلامة الجودة.
وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن من متطلبات السلامة للتوصيلات الكهربائية أن تكون مساحة مقطع السلك لا تقل عن 1.5 ملم2 إذا كان طول السلك أقل من 5 متر.
وأضافت أنه إذا كان طول السلك أكبر من 5 متر فتكون مساحة مقطع السلك 2.5 ملم2.
وتتميز التوصيلات الكهربائية المعتمدة والمطابقة للمواصفات القياسية بأنها تحمي الأطفال من الوصول إلى الأجزاء المكهربة.
كما تحمي الأجهزة من التلف لقيامها بفصل الكهرباء عن الجهاز في حال وجود تيار عالي، وبالتالي فهي وسيلة آمنة داخل البيوت إذا تم استخدامها بطريقة صحيحة.
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