السعودية.. حريق جزئي في محطة وقود بالقصيم.. والدفاع المدني يعلق.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع المدني بمنطقة القصيم السعودية كشف تفاصيل حريق جزئي في سيارة كانت تقف بجوار محطة وقود ببلدة عنيزة، بسبب إهمال سائقها.

ونقلت الصحيفة على لسان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم السعودية، العميد إبراهيم أبا الخيل، أنه انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة.

وعزا العميد إبراهيم أبا الخيل سبب الحريق في المركبة إلى إهمال قائدها لقواعد وتعليمات السلامة المرورية، وذلك بعد قيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، وهو ما تسبب في نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه، دون وجود إصابات تذكر.

ولفت المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم السعودية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحق السائق، مشددا على وجوب الاهتمام بأنظمة وإجراءات السلامة المرورية والسلامة العامة داخل محطات الوقود.