مصر.. حريق هائل يلتهم ثلاجة لحفظ الخضروات بالنوبارية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الوطن"، فقد تلقت مديرية أمن البحيرة، بلاغا باندلاع حريق هائل في ثلاجة مخصصة لحفظ الخضراوات والفاكهة، مبنية على مساحة كبيرة بالطريق الصحراوي.

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ودفعت قوات الأمن بـ 5 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية من أجل السيطرة على الحريق.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على ألسنة النيران، التي تصاعدت في سماء المنطقة، بسبب الهواء الشديد في المنطقة.

ولم ترصد السلطات أي خسائر في الأرواح حتى الآن، في الوقت الذي تم الدفع فيه بسيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين إثر الحريق.

وحذرت السلطات المحلية بمدينة النوبارية المواطنين من الاقتراب من موقع الحادث، بينما تكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لإخماد الحريق.

وبسبب ضخامة الحريق، فقد بدا مشهد النيران واضحا للمسافرين على الطريق الصحراوي من مسافات بعيدة.