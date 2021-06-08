"الحرب في الشمال صعبة ومعقدة".. إسرائيل تعلق على خطاب "نصر الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قائد المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أمير برعام، إن الحرب في الشمال ستكون صعبة ومعقدة للغاية، وبأن الضربة التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بغزة ليست سوى مقدمة أو قاطرة للقوة التي سيستخدمها في الحرب المقبلة في الشمال".

وجاء تصريح الجنرال أمير برعام لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي العبرية"، مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة خروج حسن نصر الله في خطاب جديد، للاحتفال بمرور ثلاثين عاما على تدشين قناة "المنار" اللبنانية.

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وأفادت الإذاعة نفسها بأن الجنرال برعام قد أكد تعليقا على إحياء الذكرى الخامسة عشرة لحرب لبنان الثانية، أنه "مع احتفالات إسرائيل بمرور 15 عاما على الحرب على لبنان، يتحدث زعيم حزب الله، نصر الله، من المخبأ، من أعماق الأرض في منطقة الضاحية ببيروت".

وزعم قائد المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية، الجنرال أمير برعام، أن "وجود نصر الله في المخبأ، دليل على الردع الذي تحقق في أعقاب تلك الحرب التي استمرت لسنوات عديدة".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، قد صرح، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" في المستقبل بسبب بعض التطورات التي يشهدها الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل قد "تهرب إلى الأمام" بسبب المشاكل الداخلية التي تعاني منها، كالمشكلة السياسية وعدم القدرة على تشكيل حكومة.

وكشف نصر الله عن العمل على معادلة جديدة من أجل القدس، قائلا: