بعد تداول فيديو المخالفة.. الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق يسير عكس الاتجاه

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar

وأفادت "وكالة الأنباء السعودية واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على سائق شاحنة خالف قواعد السلامة المرورية، حينما قاد سيارته عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع.

ونقلت عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله مخالفة صريحة لقواعد وقوانين السلامة المرورية.

وأكد الرائد الكريديس أن قواته الشرطية نجحت في القبض على مقيم من الجنسية النيبالية، وهو في العقد الخامس من عمره، وتبين من التحقيقات الأولية معه أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه وإلقاء القبض عليه، وتطبيق لائحة المخالفات المرورية بحقه، فيما تمت إحالته إلى النيابة العامة.