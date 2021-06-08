السعودية.. هل هناك ربط بين ظهور نجم الثريا وبداية الحر الفعلي بالمملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد خالد الزعاق لـ"قناة العربية"، اليوم الثلاثاء، أن مشاهدة نجم الثريا قبيل شروق الشمس هو دليل على بداية "مربعانية القيظ"، مرجعا تلك التسمية إلى أن مدتها 40 يوما كاملة، مشيرا إلى أن العرب القدامى اتخذوا ظهور الثريا موضعا لحساب بداية وشدة ونهاية البرد والحر، قديما.

وبيَّن أن مشاهدة نجم الثريا بظهور الشمس شرقا، هو دليل بدء الحر، ومشاهدته مع شروق الشمس فوق هامة الرأس، لهو دليل شدة الحر، كما أن مشاهدته غربا دليل على نهاية الحر.

وذكر خالد الزعاق أن "نجم الثريا من أجمل وأشهر منازل الشمس والقمر"، منوها إلى أن العلم الحديث كشف أن هذا النجم عبارة عن سديم يتكون من مئات النجوم، لافتا إلى أن العرب أبدعوا في تسميتها "الثريا"، كونها مأخوذة اسما من الثراء والعظمة، بدعوى أنها ثرية بكثرة نجومها.