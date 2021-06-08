مصر تطلع فرنسا على آخر مستجدات أزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، اليوم، بكلٍ من فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، وجويندال رويال نائب بالجمعية الوطنية الفرنسية.

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وأشار البيان إلى أنه تم مناقشة التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأوضح أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي.

وأضاف أن المباحثات تناولت آخر المستجدات المتعلقةبسد النهضة، حيث تم عرض الموقف المصري الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل السد بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وبحسب البيان، حضر الاجتماع السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر.