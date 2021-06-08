مصر... النائب العام يصدر قرارا جديدا بشأن هيثم كامل أبو علي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان النيابة العامة المصرية، أمر النائب العام حمادة الصاوي اليوم بالطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة يوم 10 مايو الماضي ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي.

وأوضح البيان أن "النيابة العامة كانت قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرا مخدرا بقصد التعاطي وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر".

بداية القضية

بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة في 30 يناير الماضي المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات.

تحقيقات

تم توجيه التهم بعد معاينة موقع الحادث والاستماع إلى الشهود، وما ورد بتقرير "قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة"، وما ثبت من تقرير "مستشفى الغردقة العام"، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكحلية قَبل الحادث.

سجن مع إيقاف التنفيذ

في 10 مايو الماضي أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر حكمها بمعاقبة هيثم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مليون جنيه في قضية مصرع المهندسة ماي إسكندر فيالغردقة.