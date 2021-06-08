شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء 3 مرضى بمستشفى الأحساء جراء ضعف التكييف.. و«الصحة» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدتمستشفى الملك فيصل التخصصي بالأحساء، 3 حالات إغماء لمراجعين جراء ضعف أجهزة التكييف التي تحتاج للصيانة أو التغيير، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عدد من الكادر الطبي بالمستشفى أن الوضع مأساوي، حيث مضى لهم على مشكلة سوء التكييف نحو أسبوعين، كما تم إلغاء العديد من المواعيد للمرضى بقسمي الأسنان، والنساء والولادة بعدما تسببت حرارة الأجواء في حالات إغماء لدى 3 مراجعين داخل قسم عيادة الأسنان أثناء إجراء خلع أسنان لديهم.

كما تسببت حرارة الأجواء في تعطل جهاز الأشعة عدة مرات الأمر الذي جعل الأطباء لا يسمحون بأخذ أشعة لكل مراجع، وإنما لحالات استثنائية، وفقاً لـ” الوطن”.

ووصف بعض المراجعين والممرضين وضعهم الحالي داخل وكأنهم متواجدون داخل «فرن» على صفيح يغلي، ومما زاد الأمر سوءا إضراب عمال النظافة منذ عدة أشهر لعدم استلام رواتبهم.

ومن جهتهم، تفاعل المسؤولون في تجمع الأحساء الصحي، حيث أوضحوا أن الإدارة المعنية قامت على الفور مع الشركة المختصة في صيانة أنظمة التكييف بالوقوف على أجهزة الإشاعة وإصلاح الخلل، وقدموا اعتذارهم للمستفيدين عن هذا العطل الخارج عن الإرادة، كما تم استقبال المستفيدين في الأقسام المشار إليها بعد التأكد من كفاءة أداء التكييف.