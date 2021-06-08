الجيش الإسرائيلي يكشف سرا جديدا عن علاقة حماس بوقف عمل "القبة الحديدية"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، ادعى فيها أن "حماس استخدمت البرج للبحث والتطوير الاستخباري، وتنفيذ أعمال تعرف بالاستخبارات الكهربية، أو ما يعرف باستخبارات الإشارات، والحرب الإلكترونية بما في ذلك تطوير قدرات لتشويش عمل نظام القبة الحديدية".

وعزا أدرعي استهداف الجيش الإسرائيلي إلى البرج بدعوى "تقليص تلك القدرات، بما في ذلك تدمير المعدات الخاصة، ومنع استخدامها خلال الحملة العسكرية". مضيفا "حسب التقديرات، كانت المعدات داخل البرج أثناء عملية الاستهداف، حيث تم تدميره لضمان تدمير كافة المعدات الخاصة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: