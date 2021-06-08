إعلام: مقتل عالم صواريخ إسرائيلي 

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / avichay adraee

وذكرت "صحيفة تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، أن عالم الصواريخ الإسرائيلي المعروف، آفي هار إيفن، توفي بعدما أصيب بجراح خطيرة، خلال مواجهات إسرائيلية مع شبان فلسطينيين أثناء حرق فندق "الأفندي" الذي كان مقيما فيه، بمدينة عكا، شمال البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن عالم الصواريخ الإسرائيلي، آفي هار إيفن، كان مصابا بحروق خطيرة، واستنشاق دخان، حيث فقد الوعي عند وصوله إلى مستشفى "رامبام"، في 11 مايو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هار إيفن "84 عاما"، والذي توفي الأحد الماضي، بعد أسابيع من إصابته بجروح خطيرة، هو رئيس سابق لبرنامج الفضاء الإسرائيلي، وحائز على جائزة أمن إسرائيل، لافتة إلى أنه تولى مناصب بحث وتطوير مختلفة في بلاده، شهدت إدخال أسلحة متطورة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي.

وبعيد تركه للجيش الإسرائيلي، بدأ عالم الصواريخ الإسرائيلي العمل في شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وذلك في العام 1982، حيث قاد مجموعة أو فريق عمل نجح من خلاله في تطوير منصة إطلاق الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية "شافيط".