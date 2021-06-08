نصر الله في أول ظهور له بعد شائعات مرضه: ما زلت أحلم وبي أمل أننا سنصلي في الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد نصر الله في كلمة له بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار"، أن "القدس والمسجد الأقصى قضية الأمة كلها"، وأشار إلى أنه "من الواضح أن الفلسطينيين مصممون على حماية القدس ويبقى على الأمة أن تدعمهم".

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ويعد ظهور نصر الله اليوم كأول ظهور له بعد انتشار شائعات عن مرضه، وطمأن نصرالله أنصاره على صحته، في الخطاب، وقال: "الناس عبروا عن محبتهم ووزعوا خبزا وملحا وكتبوا بعضهم نظم القصائد واتصلوا، وأطمئنهم. في ناس بعثوا وصفات في ناس بعثوا عسل".

وتابع: "أنا أعتز بهذه المحبة وأشكر الجميع".

وقال "أتوجه بالشكر لكل المحبين وكل العائلات وكل الذين تأثروا بعد خطابي في 25 آيار/ مايو في عيد المقاومة والتحريري لوضعي الصحي، وعبروا عن ألمهم"، وأضاف "بالحقيقة رب ضارة نافعة لاننا كسبنا دعواتكم والتعبير الصادق وأنا أعتز بهذه المحبة"، وتابع "الأعمار بيد الله وسنواصل الطريق سويا لنصلي بالقدس"، بحسب ما نقل موقع "المنار".

كان نصر الله قد بدا في حالة صحية غير جيدة في خطابه الماضي في 25 مايو/ أيار، وظل يسعل طوال الوقت، لكنه قال بعد ذلك إنه كان يعاني من الحساسية وليس من أي شيء خطير.