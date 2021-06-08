شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعفي مدير صحة القريات ومدير مستشفى القريات لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومـدير مستشفى القـريات العـام من منصِبَيهما، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.
وجاء هذا القرار لما تمَّ ملاحظتـه من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القـريـات، إضافةً إلى رصد العـديد من الشكاوى في تقـديم الخدمـات الصحية والعلاجية للمستفيدين.
وجاء هذا التنسيق حرصاً من أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنين.
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