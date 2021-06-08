شكرا لقرائتكم خبر عن حصول جمعية «غراس» لتنمية الطفل على شهادة المنظمة الموثوقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حصلت جمعية غراس لتنمية الطفل على علامة وشهادة الجودة البريطانية (المنظمة الموثوقة- المستوى الأول)، وذلك نظير تطبيقها لكافة معايير الجودة المطلوبة في المعيار البريطاني والتي تهدف إلى تجويد العمليات وتحسين النتائج وفق عمل منظم ومتقن.

وتمكنت جمعية غراس لتنمية الطفل من الحصول على الشهادة بعد تطبيقها لمجالات الجودة التي يتم من خلالها منح الشهادة، حيث خضعت الجمعية للتأهيل على المعيار والتقييم الذاتي بدعم من أوقاف العضيبي وبدعم استشاري من شركة تام للخدمات الإدارية.

وأظهرت عملية التقييم الذاتي وجود بعض المؤشرات بحاجة للتحسين، حيث سارعت الجمعية لوضع خطة للتحسين وسد الفجوات بدعم من مستشار شركة “تام”.

كما أجريت عملية التقييم النهائي من المقيم المعتمد لدى منظمةNCVOالبريطانية المهندس سعيد اليزيدي ، ليتم بعد ذلك منحها الشهادة المنظمة الموثوقة – المستوى الأول.

وتمثلت مجالات الجودة التي يعنى بها المنظمة الموثوقة والتي تمكنت الجمعية من تحقيقها هي مجال الجودة في التخطيط، ومجال الحوكمة، ومجال القيادة والإدارة، بالإضافة إلى مجال التعليم والتطوير، وإدارة الموارد، والتواصل والترويج، ومجال المراقبة والتقييم، ومجال العمل مع الآخرين، ومجال الخدمات الموجهة للمستخدم، ومجال إدارة المال، ومجال إدارة العاملين، ومجال النتائج.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية غراس الأستاذ: سامي بن عبدالرحمن المهنا أن هذه الشهادة جاءت من اهتمام الجمعية ضمن أهدافها الاستراتيجية بالسعي والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة ووضع أنظمة وإجراءات تنظيمية أكثر فاعلية بما يخدم الطفل والمجتمع.