شكرا لقرائتكم خبر عن بتلاوة نموذجية دون أي أخطاء.. ثلاث أخوات يجتزن اختبار الخاتمات بـ«مكنون» في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نجح ثلاث أخوات، بفضل الله تعالى، في اجتياز اختبار الخاتمات في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض بنسبة نجاح 100% بدون خطأ واحد. وقالت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عبر حسابها في “تويتر”: “نجح أمس الاثنين 26 شوال 1442هـ، بفضل الله ثلاث أخوات في يوم واحد ومن بيت واحد، في اجتياز اختبار الخاتمات دون خطأ واحد بنسبة 100%، بتلاوة نموذجية أشادت بها اللجنة”. وأضافت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض أن الأخوات الحافظات للقرآن الكريم تتراوح أعمارهن بين 14 عاما و22 عاما.

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