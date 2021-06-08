شكرا لقرائتكم خبر عن عبر منصة «معين» الرقمية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم طلبات الجهات الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية عبر منصة معين الرقمية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى. وتتيح الخدمة تقديم طلب تنفيذ مقدم من جهة إدارية أمام المحاكم الإدارية بشكل إلكتروني وفقًا للمواد والإجراءات النظامية. كما يمكن متابعة حالة الطلب عبر أيقونة (طلباتي) وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه؛ توفيرًا للوقت والجهد. وتأتي هذه الخدمة لرفع كفاءة العمل القضائي رقميًا من خلال مخرجات متقدمة، بما يحقق رضا المستفيدين من خلال الخدمات التي وفرتها منصة معين الرقمية، تيسيرًا لإجراءات نظر الدعاوى، بما يعزز كفاءة الإنجاز المتواصل لمرفق القضاء الإداري.

كانت هذه تفاصيل خبر عبر منصة «معين» الرقمية.. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم طلبات الجهات الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.