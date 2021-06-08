أبل تعمل على تعزيز الخصوصية وزيادة الميزات في برنامج تشغيل هاتف آيفون الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أبل أنها تعمل على تعزيز الخصوصية وزيادة الميزات في برنامج تشغيل هاتف آيفون الجديد الذي ستصدره في وقت لاحق من 2021.



وافتتحت أبل مؤتمرها السنوي للمطورين أمس الاثنين، بكشفها عن مجموعة من التحديثات لأجهزتها الذكية، شملت الكشف عن تعزيزات على الأمن والخصوصية وقابلية التشغيل البيني لأجهزتها، في الوقت الذي تستمر به الشركة في التعرض لانتقادات حادة بسبب سيطرتها على متجرها "آب ستور" للتطبيقات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك خلال العرض التقديمي الافتتاحي لمؤتمر المطورين العالميين "ستتوافر كل هذه البرمجيات المذهلة لجميع مستخدمينا هذا الخريف".

وأضاف "أنا متحمس جدا لهذه الإصدارات الجديدة التي ستجعل منتجاتنا أكثر قوة وكفاءة".

وسيشمل الإصدار المقبل من برنامج تشغيل "أي أو إس" والذي أعلنت أبل عن نسخته الأحدث في افتتاح المؤتمر، ويطلق عليها اسم "آي أو إس 15" ميزات خصوصية معززة بما فيها لمحة عامة عن طريقة وصول التطبيقات إلى كاميرات الهواتف الذكية أو الميكروفونات بالإضافة إلى بيانات مثل الموقع أو الأسماء المسجلة في الهواتف.

وأضافت "أبل" تنبيهات حول "عمليات تتبع" في الإصدار الحالي من نظام تشغيل هاتفها الذكي، ما أثار استياء مطوري تطبيقات مثل فيسبوك التي أشارت إلى أن ذلك يقوض استهداف الإعلانات التي تدعم المحتوى المجاني على الإنترنت.

وتستمر فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لـ أبل في الفترة بين 7 و11 من شهر يونيو الجاري.