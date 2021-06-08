مكتبة قطر الوطنية توقع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين ثقافيتين روسيتين

دبي - محمود عبدالرازق - ووقعت مكتبة قطر الوطنية مذكرتين مع متحف بطرس الأكبر للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا، المعروف باسم "كونست كاميرا"، وهو أقدم متحف في روسيا، وكذلك مع متحف سانت بطرسبورغ للثقافة الإسلامية، وهو أحدث متحف في روسيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

يشار إلى أنه أقيمت سلسلة عروض سينمائية ضمن مهرجان "أيام قطر للأفلام" في عاصمة روسيا الثقافية مدينة سان بطرسبورغ، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو/حزيران الجاري.

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​وفي منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، وقعت قطر أكثر من 65 اتفاقية مع الاتحاد الروسي في مختلف القطاعات.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري "قطر هي أكبر دولة ممثلة في روسيا من حيث الاستثمارات - حوالي 15 مليار دولار. لقد وقعنا أكثر من 65 اتفاقية خلال منتدى SPIEF ، تتعلق بمختلف القطاعات - التكنولوجيا ، والتمويل والرياضة والبنية التحتية والزراعة. العلاقات التجارية بين قطر وروسيا آخذة في التطور...في عام 2020 نما حجم تجارتنا رغم كل الصعوبات".

وقدم الوفد القطري جناحا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي تبلغ مساحته أكثر من ألفي متر مربع. يتحد الجناح بأكمله من خلال تركيب الروطان المعلق. وبعد انتهاء المنتدى، سيتم التبرع بالأثاث والنباتات من الجناح للجامعات والمكتبات والمتاحف الروسية.

وضم الوفد ممثلين عن 50 منظمة قطرية من رجال أعمال وكبار المسؤولين والسياسيين، بمشاركة 200 متطوع في أعمال الجناح الرسمي لدولة قطر.