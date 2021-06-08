في واقعة نادرة.. طائرة إسرائيلية خاصة أقلعت إلى قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة رجال أعمال إسرائيلية توجهت من تل أبيب إلى الدوحة، لكنها توقفت في العاصمة الأردنية، عمان، بسبب إجراءات إدارية، ولم تواصل طيرانها إلى قطر.

وأكدت القناة العبرية بأنه رغم القيام برحلات مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى مطار الدوحة من قبل، غير مرة، فإنه لم يعرف سبب توقف الطائرة الإسرائيلية في عمان، حتى الآن.

ويشار إلى أن إسرائيل رفضت تحويل المنحة القطرية أو الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بنفس الآليات السابقة، عبر حركة حماس نفسها، حيث اشترطت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية أو عبر المنظمات الدولية، فضلا عن تحويلها إلى الحسابات المصرفية للأهالي في قطاع غزة، مباشرة.