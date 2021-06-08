مصرف لبنان يعلن إجراءات تسديد الودائع بالعملات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - ويحسب موقع الجديد اللبناني، أصد مصرف لبنان المركزي تعميما يحمل رقم 158، لتوضيح الإجراءات التي ستتبعها المصارف لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية.

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وكان المصرف قد اعلن في بيان الجمعة الماضية، عن قرار يلزم فيه ​المصارف​ بتسديد 400 ​دولار، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية على أساس منصة "صيرفة"​ للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ قبل الـ13 من اكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019، وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار/ مارس 2021.

وفي تعميم اليوم الخاص بالإجراءات أكد المصرف على أن هذ القرار بتلك الإجراءات يعمل بها اعتبارا من الـ30 من يونيو/ حزيران الحالي، ولمدة عام قادم، قابل للتعديل أو التجديد.

وطالب التعميم لجنة الرقابة على المصارف بمتابعة أي شكوى من أي "صاحب حساب" متضرر.

وأوضح التعميم أن السحب من المبلغ المحول إلى "الحساب الخاص المتفرغ" يتم بمبلغ 400 دولار أمريكي شهريا، لصاحب الحساب عن طريق تحويل إلى الخارج أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج، أو إيداعها في حساب جديد، مشترطا عدم تجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة، سنويا، مبلغ 4800 دولار أمريكي.