شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من البحث.. العثور على مفقود مركز الحفنة بالرياض متوفى في الصحراء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عُثر، اليوم الثلاثاء، على مفقود مركز الحفنة شمال شرق مدينة الرياض، متوفى في الصحراء، بعد ساعات من البحث عنه بواسطة فرق البحث والإنقاذ والمتطوعين.
وقال فريق غوث للإنقاذ، عبر تويتر: “عُثر على المفقود متوفى رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين”، مشيرا إلى أن العثور على المفقود تم من خارج أعضاء الفريق.
وكان فريق غوث تلقى في وقت سابق، بلاغا عن مفقود في ضواحي مركز الحفنة شمال شرق مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه، وفي وقت لاحق تم العثور على سيارته.
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