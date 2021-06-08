ما هي آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، والتي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى حتى اللحظة.



وقال مصدر مقرب من العائلة إنها ما زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وإن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.