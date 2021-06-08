تعطل أشهر مواقع الإنترنت العالمية.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رجحت شركات عالمية أن يكون السبب وراء التعطل المفاجئ لكبرى المواقع الإلكترونية والإخبارية، هو التعرض لهجمات إلكترونية.



وأرجع البعض الهجمات الإلكترونية المفاجئة إلى عملية انتقامية من قبل قراصنة الإنترنت، للرد على إعلان مسؤولين من وزارة العدل الأمريكية، صباح الثلاثاء، عن استرداد جزء من أموال الفدية المدفوعة لوقف هجوم إلكتروني على "كولونيال بايبلاين".

وفي السياق نفسه، أعلنت اليوم السلطات الأمريكية والأسترالية عن نجاح عملية فك شفرة تطبيق لإرسال الرسائل المشفرة، تستخدمه مافيا عالمية في تجارة المخدرات.

وقال مسؤولون أستراليون، الثلاثاء، إن وكالات أمريكية وأسترالية اخترقت تطبيقا يستخدمه مجرمون وقرأت ملايين الرسائل المشفرة، الأمر الذي أدى للقبض على المئات ممن يُشتبه بأنهم من رموز الجريمة المنظمة في 18 دولة.

وتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم من بينها مواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية ووسائل إعلام كبرى.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل على صفحات سي إن إن وفاينانشال تايمز والجارديان وصحيفة لو موند الفرنسية.

وظهر على صفحة البيت الأبيض رسالة تشير إلى عطل قبل أن يعود الموقع إلى الخدمة. وكانت المواقع الرسمية للحكومة البريطانية لا تزال معطلة نحو الساعة 10,30 توقيت جرينيتش.

كما تعذر الدخول مؤقتا لموقعي بي.بي.سي ونيويورك تايمز قبل عودتهما إلى الخدمة.

وتضمنت قائمة المواقع المعطلة كلا من "نيويورك تايمز، وبلومبرج، وفاينانشال تايمز، والجارديان، ومواقع حكومية في بريطانيا، وأمازون، وريدت، وتويش".