السعودية تصدر قرارات عاجلة بشأن الوافدين للمملكة وتأشيرات الزيارة

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وقالت "صحيفة عاجل" السعودية ، إنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م".

وأشارت إلى أن هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية "كوفيد - 19"، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، على أن يكون تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي "كورونا"، ليكون إلى نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وأضافت أنه سيتم أيضا "تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها، ليكون أيضا إلى نهاية يوليو/ تموز المقبل، كما يقتصر التمديد على الدول الـ20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة في الثاني من فبراير/ شباط الماضي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الشهر الماضي، توجيها بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا من دون رسوم أو مقابل مالي، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار منع سفر مواطنيها إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية. وقالت الوزارة في بيان لها: "حرصا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا،روسيا البيضاء، الهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها".