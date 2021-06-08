السعودية تحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق فرنسية

دبي - محمود عبدالرازق - وفرضت هيئة الغذاء والدواء السعودية الحظر على مناطق "لاندز" و"بيريني-أتلانتيك" و"جير" الفرنسية، بسبب انتشار فيروس أنفلونزا الطيور بها بشكل كبير، بحسب بيان صادر عنها.

وبينت الهيئة في البيان أن قرار الحظر الصادر جاء "بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق الفرنسية".

كما أوضحت أن القرار يأتي إلحاقا لقرارها رقم (14280/ق) وتاريخ 1442/5/20هـ، بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة "إينت جور دو ماريم" الفرنسية، بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

كما أعلنت هيئة الغذاء والدواء السعودية في بيانها عن استثنائها من قرار الحظر المؤقت "لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس أنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس".

وكانت فرنسا أعدمت نحو مليوني من طيور البط في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور خلال 3 أشهر.

جاء ذلك وفق ما صرح به وزير الزراعة والأغذية الفرنسي جوليان دو نورموندي، مؤكدا إنه تم تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في 8 مناطق جنوب غربي البلاد.

وشهدت فرنسا في عامي 2016 و2017 تفشيا لهذا الوباء دفعها آنذاك لإعدام ملايين الطيور.