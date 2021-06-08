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بعد لقاء بين المشيشي والسفير الأمريكي... تونس تتلقى هدية بـ500 مليون دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب إذاعة نسمة التونسية، تناقش الطرفان حول ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لتونس خلال جائحة .

وقال السفير الأمريكي أن بلاده ستوفر 500 مليون دولار من أجل دعم الاقتصاد التونسي، في عدة مجالات زراعية وصناعة وتجارية.

وأكد المشيشي أن علاقات البلدين متميزة، فيما عبر السفير الأمريكي عن دعم بلاده لتونس لمواجهة وباء كورونا، بتوفير عدد كبير من اللقاحات.

وأشار دونالد بلوم، إلى أن هناك مناطق بيئية تتوافر في تونس، يمكن استغلالها كمناطق جذب للسياحة الأجنبية.

وكانت تونس قد حذرت أمس السابع من يونيو، أن الوضع الوبائي في البلاد خطير وحرج للغاية، وأن هناك 7 محافظات حالات كورونا بها خطيرة، وتتطلب إجراءات مشددة لكي يتم كسر موجة الإصابات، حيث سجلت البلاد 47 حالة وفاة، و1018 إصابة جديدة بالفيروس.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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