لوحة "موناليزا هيكينج" للبيع.. فكم تبلغ سعرها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرض دار "كريستيز" للمزادات ابتداء من الجمعة على الإنترنت لوحة "موناليزا هيكينج" الشهيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر.



وادعى مالك اللوحة ريموند هيكينج خلال الستينيات أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي.

وتصدرت هذه اللوحة الأخبار العالمية بعدما حصل عليها هذا الجامع الشغوف من تاجر تحف في منطقة نيس (جنوب فرنسا)، كما أوضحت دار المزادات.

ويقدر سعر اللوحة بما بين 200 ألف و300 ألف يورو. وسيقام المزاد في الفترة الممتدة من 11 يونيو/حزيران إلى 18 من الشهر نفسه على الموقع الإلكتروني للدار.

وبقي ريموند هيكينج الشغوف بالفن، يدافع عن أصالة هذه اللوحة لمؤرخي الفنون ووسائل الإعلام حتى الستينات.

وهو شكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر وطلب من المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينتشي هو الذي أنجزها.

وكان هيكينج المهووس بفكرة امتلاكه اللوحة الحقيقية التي رسمها ليوناردو دا فينتشي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت إلى متحف اللوفر عام 1914 بعد ثلاث سنوات من سرقتها عام 1911 من جانب الإيطالي فينتشنزو بيروجا، ليست الموناليزا الحقيقية، بل وضعت نسخة منها في مكانها.

وبعد وفاة ريموند هيكينج في العام 1977، بقيت اللوحة ضمن عائلته.

ودخلت "الموناليزا" مجموعات فرانسوا الأول بعد فترة وجيزة من العام 1517. ثم أنجزت العديد من النسخ منذ بداية القرن السابع عشر، بما في ذلك النسخة التي حصل عليها ريموند هيكينج.